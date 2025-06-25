Трамп пообещал быть союзниками США по НАТО "до конца"

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На вопрос о своей приверженности статье 5 устава НАТО Трамп ответил: "Мы с ними до конца".

В своем выступлении на саммите НАТО в Гааге Трамп отметил важность плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

"Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет , и они подняли ее до 5%, это большой [скачок] по сравнению с 2%. И многие даже не платили 2%, так что я думаю, что это будет очень большой новостью", сказал он.

По его мнению, "с 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с Соединенными Штатами". (На самом деле США тратят меньше 4%, - ред.).

"Так что дело не в том, что американские налогоплательщики платят больше; дело в том, что европейцы и канадцы платят больше", - добавил Трамп.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что он убежден, что США "полностью привержены" статье 5, и снова похвалил Трампа за то, что он оказал давление на государства-члены, чтобы они продолжили наращивать расходы на оборону.

Саммит НАТО

Лидеры НАТО собрались в среду в Гааге на саммит, специально подготовленный для президента США Дональда Трампа. Европейские союзники надеются, что обещание увеличить расходы на оборону побудит его развеять сомнения относительно его приверженности альянсу.

Ожидается, что на саммите будет одобрена цель увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. Это ответ на требование Трампа и опасения европейцев, что Россия представляет растущую угрозу их безопасности после вторжения в Украину в 2022 году.

Трамп пригрозил не защищать членов НАТО, если они не выполнят целевые показатели расходов, и вновь вызвал сомнения относительно своей приверженности на пути к саммиту, избежав прямого одобрения статьи 5 Договора о взаимной обороне альянса.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, он сказал, что существует "множество определений" этого пункта. "Я стремлюсь спасать жизни. Я стремлюсь к жизни и безопасности. И я дам вам точное определение, когда приеду", - сказал он.