Испания резко ответила Трампу после его слов об исключении из НАТО
Испания отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность исключения страны из НАТО из-за недостаточных оборонных расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.
Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является преданным и полноправным членом НАТО, ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.
Напомним, что президент США предложил альянсу НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из своих рядов из-за спора об отставании западноевропейской страны в военных расходах.
Стоит заметить, что вчера Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.
А во время разговора заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ и предположил, что возможно, Испанию следует исключить из блока НАТО.
Заметим, что несколько недель назад президент Трамп заявил, что страны-НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.
Так он отреагировал на инцидент, когда 19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и летели там в течение 12 минут.