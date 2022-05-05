Іспанія заморозила 12 рахунків, пов'язаних з російськими олігархами

Централізований орган Іспанії з попередження відмивання грошей (OCP) заморозив 12 рахунків і фондів, пов'язаних з російськими олігархами. Раніше вони потрапили під санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

"Іспанія заблокувала в цілому дванадцять коштів і банківських рахунків п'яти російських олігархів, які постраждали від санкцій, введених у зв'язку з вторгненням в Україну", - йдеться в повідомленні.

Представники ОСР також заявляють про затримання трьох яхт і арешт 23 об'єктів нерухомості російських олігархів.

За інформацією видання, Іспанське відомство передало уряду інформацію про 14 потрапили під санкції бізнесменів з РФ і більш ніж 100 пов'язаних з ними юридичних осіб, зареєстрованих у Великобританії, Швейцарії, Литві та Ліхтенштейні.

Імена підприємців не повідомляються.