Іспанія заморозила 12 рахунків, пов'язаних з російськими олігархами
Централізований орган Іспанії з попередження відмивання грошей (OCP) заморозив 12 рахунків і фондів, пов'язаних з російськими олігархами. Раніше вони потрапили під санкції Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.
"Іспанія заблокувала в цілому дванадцять коштів і банківських рахунків п'яти російських олігархів, які постраждали від санкцій, введених у зв'язку з вторгненням в Україну", - йдеться в повідомленні.
Представники ОСР також заявляють про затримання трьох яхт і арешт 23 об'єктів нерухомості російських олігархів.
За інформацією видання, Іспанське відомство передало уряду інформацію про 14 потрапили під санкції бізнесменів з РФ і більш ніж 100 пов'язаних з ними юридичних осіб, зареєстрованих у Великобританії, Швейцарії, Литві та Ліхтенштейні.
Імена підприємців не повідомляються.
Нагадаємо, раніше іспанська поліція разом з ФБР США обшукали і вилучили яхту, яка може належати російському олігарху Віктору Вексельбергу.
Крім того, Іспанія заарештувала яхту, яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігорю Сєчіну.
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