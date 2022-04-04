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США захопили в Іспанії яхту олігарха Вексельберга з оточення Путіна, - ЗМІ

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Пальма-де-Майорка, Понеділок 04 квітня 2022 18:11
США захопили в Іспанії яхту олігарха Вексельберга з оточення Путіна, - ЗМІ Фото: США захопили в Іспанії яхту олігарха Вексельберга з оточення Путіна (nur kz)
Автор: Марія Кучерявець

Іспанська поліція разом із ФБР США обшукали й вилучили яхту, що може належати російському олігарху Віктору Вексельбергу. Він має тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Втім, яка причина обшуків виданню не повідомили.

Як зазначають ЗМІ, судно було пришвартоване пришвартовану в порту Пальма-де-Майорка, столиці іспанських Балеарських островів. Це перший випадок екстрериторіального арешту яхти, що належить російським олігархам, включеним до санкційних списків.

Інформоване джерело в поліції повідомило агенству, що яхта Tango є 78-метровим судном, що ходить під прапором Островів Кука, а спеціалізований веб-сайт Superyachtfan.com, який відстежує найбільші та ексклюзивні прогулянкові судна у світі, оцінює її у 120 млн доларів.

Зазначено, що Яхта є одним з активів, пов'язаних з Віктором Вексельбергом, мільярдером та близьким союзником президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську групу компаній Renova, конгломерат, що охоплює метали, гірничодобувну промисловість, технології та інші активи.

Як пише Associated Press, США запровадили санкції проти Вексельберга ще у 2018 році у зв'язку з його передбачуваною причетністю до російського втручання у американські вибори. У березні 2022 року Вексельберг знову потрапив до списку санкцій у зв'язку з подіями в Україні. Санкції проти нього запровадила й Великобританія.

Нагадаємо, раніше Іспанія заарештувала яхту, яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігорю Сєчіну.

Додамо, оператор портів, який приховує яхту підсанкційного олігарха Романа Абрамовича, може потрапити під санкції Великобританії.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки Іспанія яхта
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