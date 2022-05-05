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Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами

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Мадрид, Четверг 05 мая 2022 13:27
Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами Фото: Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Централизованный орган Испании по предупреждению отмывания денег (OCP) заморозил 12 счетов и фондов, связанных с российскими олигархами. Ранее они попали под санкции Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

"Испания заблокировала в общей сложности двенадцать средств и банковских счетов пяти российских олигархов, пострадавших от санкций, введенных в связи с вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Представители ОСР также заявляют о задержании трех яхт и аресте 23 объектов недвижимости российских олигархов.

По информации издания, испанское ведомство передало правительству информацию о 14 попавших под санкции бизнесменах из РФ и более чем 100 связанных с ними юридических лицах, зарегистрированных в Великобритании, Швейцарии, Литве и Лихтенштейне.

Имена предпринимателей не сообщаются.

Напомним, ранее испанская полиция вместе с ФБР США обыскали и изъяли яхту, которая может принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Кроме того, Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.

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