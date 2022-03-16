В Іспанії затримали яхту гендиректора "Роснефти",- Reuters

Іспанська влада затримала яхту "Півмісяць" яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігореві Сечіну. Її довжина складає 135 метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Яхта прибула до Іспанії з Італії ще в листопаді 2021 року.

Згідно з даними Міністерства транспорту Іспанії, яхта пришвартувалася у середземноморському портовому місті Таррагон 2 листопада й запросила дозвіл у берегової охорони на відплиття 4 березня, однак не відплила.

Корабель утримуватимуть до тих пір, доки не вдасться ідентифікувати його власника.

Водночас джерело видання в іспанській поліції стверджує, що яхта належить саме Сечіну - близькому союзнику президента Російської Федерації Володимира Путіна.