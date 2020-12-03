Іспанія посилює карантин на різдвяні свята

Влада Іспанії вирішила обмежити зібрання людей на новорічні свята і внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Відповідне рішення було погоджено з владою на місцях.

Про це повідомляє Reuters.

Обмеження збори стосується різдвяних свят у колі сім'ї. Таким чином, на різдвяні святкування будинку зможуть зібратися не більше 10 осіб.

Хоча кількість людей, яке могло зібратися разом, раніше становило максимум 6 осіб, за винятком декількох регіонів.

З 23 грудня по 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, крім відвідування сім'ї. Проте досі невідомо, яким чином це збираються контролювати.

Наголошується, що в Іспанії кожен регіон може вводити обмеження самостійно.

стала першою країною в ЄС, де коронавірусом захворіли понад 1 млн осіб.

Кілька регіонів Іспанії раніше посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

В країні розглядають можливість введення комендантської години.