Іспанія посилює карантин на різдвяні свята

Влада Іспанії вирішила обмежити зібрання людей на новорічні свята і внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Відповідне рішення було погоджено з владою на місцях.
Про це повідомляє Reuters.
Обмеження збори стосується різдвяних свят у колі сім'ї. Таким чином, на різдвяні святкування будинку зможуть зібратися не більше 10 осіб.
Хоча кількість людей, яке могло зібратися разом, раніше становило максимум 6 осіб, за винятком декількох регіонів.
З 23 грудня по 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, крім відвідування сім'ї. Проте досі невідомо, яким чином це збираються контролювати.
Наголошується, що в Іспанії кожен регіон може вводити обмеження самостійно.
стала першою країною в ЄС, де коронавірусом захворіли понад 1 млн осіб.
Кілька регіонів Іспанії раніше посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.
В країні розглядають можливість введення комендантської години.