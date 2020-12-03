Испания усиливает карантин на рождественские праздники

Власти Испании решили ограничить собрание людей на новогодние праздники и внутренние поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Соответствующее решение было согласовано с властями на местах.

Об этом сообщает Reuters.

Ограничения собрание касается рождественских праздников в кругу семьи. Таким образом, на рождественские празднования дома смогут собраться не более 10 человек.

Хотя количество людей, которое могло собраться вместе, ранее составляло максимум 6 человек, за исключением нескольких регионов.

С 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, исключая посещения семьи. Однако до сих пор неизвестно, каким образом это собираются контролировать.

Отмечается, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.

стала первой страной в ЕС, где коронавирусом заболели более 1 млн человек.

Несколько регионов Испании ранее усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

В стране рассматривают возможность введения комендантского часа.