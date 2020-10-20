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Колишньому голові Податкової служби повідомили про підозру

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 19:43
Колишньому голові Податкової служби повідомили про підозру
Фото: Офіс Генерального прокурора (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Офіс генеральної прокуратури України повідомив про підозру колишнього голови Податкової служби. Його підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній посадовець незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2,24 млрд гривень.

Зазначається, що цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

При цьому ім'я чиновника не називається.

Нагадаємо, у квітні Кабмін прийняв рішення звільнити Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він був призначений на цю посаду у квітні минулого року після того, як було прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби.

Через кілька днів, без конкурсу, уряд призначив новим головою податкової служби Олексія Любченка.

7 травня Верланов заявив, що співробітники СБУ провели у нього вдома обшуки.

"Що шукали - не уточнювали, але те, про що, ймовірно, прийшли, не знайшли", - зазначив він.

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