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Испания и Греция не дадут Украине ракеты Patriot, срок действия которых почти истек, - СМИ

21:27 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Испания и Греция не дадут Украине ракеты Patriot, срок действия которых почти истек, - СМИ Фото: Греция и Испания отказались дать Украине ракеты для Patriot (Getty Images)
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Греция и Испания отказались передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на то, что у части из них уже истекает срок годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Украина обращалась к Афинам с просьбой передать около 200 ракет PAC-2, используемых комплексами Patriot для перехвата воздушных целей. Однако греческая сторона не согласилась отдать эти запасы.

По данным греческого издания Kathimerini, часть ракет находится на вооружении ВВС Греции уже около 23 лет. Это означает, что боеприпасы в скором времени могут достигнуть предельного срока эксплуатации.

Испания также решила не передавать Украине ракеты Patriot.

Напомним, этой зимой Украине нужно не менее 300 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает ракеты небольшими партиями - по одной-две единицы напрямую от лидеров стран. По его словам, только США могли бы оказать такую помощь масштабно.

Отметим, Reuters сообщало, что в новый пакет военной помощи Украине Соединенные Штаты не включили ракеты для систем ПВО Patriot.

При этом администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в поддержку Украины все 400 млн долларов, ранее утвержденные Конгрессом.

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