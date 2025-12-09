RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Испания приостановила расследование убийства пилота РФ, который угнал Ми-8 в Украину

Фото: Максим Кузьминов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Испанский суд временно остановил расследование убийства российского летчика, который перешел на сторону Украины. Его нашли застреленным в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судья Вильяхойосы приостановил дело после того, как полиция сообщила, что установить исполнителя или организатора убийства не удалось. Предусматривается, что расследование могут возобновить при условии появления новых доказательств. 

Дело Кузьминова

Напомним, российский летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 и прилетел на нем в Украину.

По словам Кузьминова, маршрут был заранее согласован, а сам перелет проходил на малой высоте в режиме радиомолчания.

Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь, и Кузьминов получил ранение в ногу из стрелкового оружия. Несмотря на это, он продолжил полет около 20 км и успешно приземлился.

После посадки в вертолете находились еще два члена экипажа. Оружия у них не было, сопротивления они не оказывали, однако начали паниковать и агрессивно себя вести, после чего выбежали из вертолета. Летчик рассказал, что их судьба ему неизвестна.

При этом в ГУР отмечали, что в результате такой операции Украина получила очень важную информацию об авиации россиян и о многих других деталях.

В разведке уточняли, что спецоперация, в рамках которой удалось угнать Ми-8, не имела аналогов в Украине.

13 февраля прошлого года Кузьминова нашли убитым. Его застрелили в Испании.

Тогда еще секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о том, что летчику предлагали остаться в Украине, где он точно был бы защищен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине