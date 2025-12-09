Испания приостановила расследование убийства пилота РФ, который угнал Ми-8 в Украину

Дело Кузьминова

Напомним, российский летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 и прилетел на нем в Украину.

По словам Кузьминова, маршрут был заранее согласован, а сам перелет проходил на малой высоте в режиме радиомолчания.

Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь, и Кузьминов получил ранение в ногу из стрелкового оружия. Несмотря на это, он продолжил полет около 20 км и успешно приземлился.

После посадки в вертолете находились еще два члена экипажа. Оружия у них не было, сопротивления они не оказывали, однако начали паниковать и агрессивно себя вести, после чего выбежали из вертолета. Летчик рассказал, что их судьба ему неизвестна.

При этом в ГУР отмечали, что в результате такой операции Украина получила очень важную информацию об авиации россиян и о многих других деталях.

В разведке уточняли, что спецоперация, в рамках которой удалось угнать Ми-8, не имела аналогов в Украине.

13 февраля прошлого года Кузьминова нашли убитым. Его застрелили в Испании.

Тогда еще секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о том, что летчику предлагали остаться в Украине, где он точно был бы защищен.