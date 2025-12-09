Іспанія призупинила розслідування вбивства пілота РФ, який викрав Мі-8 в Україну

Справа Кузьмінова

Нагадаємо, російський льотчик Максим Кузьмінов у серпні 2023 року викрав вертоліт Мі-8 і прилетів на ньому в Україну.

За словами Кузьмінова, маршрут був заздалегідь узгоджений, а сам переліт проходив на малій висоті в режимі радіомовчання.

Під час перетину кордону по вертольоту відкрили вогонь, і Кузьмінов отримав поранення в ногу зі стрілецької зброї. Незважаючи на це, він продовжив політ близько 20 км і успішно приземлився.

Після приземлення у вертольоті перебували ще два члени екіпажу. Зброї у них не було, опору вони не чинили, проте почали панікувати й агресивно поводитися, після чого вибігли з вертольота. Льотчик розповів, що їхня доля йому невідома.

Водночас у ГУР зазначали, що внаслідок такої операції Україна отримала дуже важливу інформацію про авіацію росіян і про багато інших деталей.

У розвідці уточнювали, що спецоперація, у рамках якої вдалося викрасти Мі-8, не мала аналогів в Україні.

13 лютого минулого року Кузьмінова знайшли вбитим. Його застрелили в Іспанії.

Тоді ще секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв про те, що льотчику пропонували залишитися в Україні, де він точно був би захищений.