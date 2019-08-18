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Іспанія прийме корабель Open Arms з понад сотнею мігрантів

Новини » Політика    18.08.2019 - 15:43
Іспанія прийме корабель Open Arms з понад сотнею мігрантів
Фото: судно Open Arms (EPA-EFE/ELIO DESIDERIO)

Раніше цих мігрантів відмовилися прийняти в Італії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про готовність країни прийняти корабель Open Arms з понад сотнею біженців на борту, який відмовилися прийняти в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави іспанського уряду в Twitter.

За словами іспанського політика, судно Open Arms з мігрантами повинне прибути в порт Альхесірас, що в провінції Кадіс на півдні країни.

"Я вказав, що порт Альхесірас повинен прийняти судно Open Arms. Іспанія завжди діє в надзвичайних гуманітарних ситуаціях", - заявив він.

Іспанія прийме корабель Open Arms з понад сотнею мігрантів

Крім того, Санчес закликав знайти "єдине європейське рішення", яке здатне розв'язати проблему міграції в країни Європейського союзу відповідно до європейських цінностей та принципів.

Нагадаємо, напередодні віце-прем'єр та міністр закордонних справ Італії Маттео Сальвіні дозволив зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам, які перебувають на судні Open Arms неподалік острова Лампедуза. Сальвіні ухвалив таке рішення після того, як глава уряду Джузеппе Конте розкритикував позицію віце-прем'єра щодо заборони неурядовим рятувальним суднам заходити в італійські порти.

Також РБК-Україна писало, що 6 країн Європи погодилися прийняти 147 мігрантів із Ірану та Іраку, які перебувають на судні Open Arms із 2 серпня. Прийняти біженців погодилися Румунія, Німеччина, Франція, Португалія та Люксембург.

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