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Испания примет корабль Open Arms с более сотней мигрантов

Новости » Политика    18.08.2019 - 15:43
Испания примет корабль Open Arms с более сотней мигрантов
Фото: судно Open Arms (EPA-EFE/ELIO DESIDERIO)

Раньше этих мигрантов отказались принять в Италии

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности страны принять корабль Open Arms с более сотней беженцев на борту, который отказались принять в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы испанского правительства в Twitter.

По словам испанского политика, судно Open Arms с мигрантами должно прибыть в порт Альхесирас, что в провинции Кадис на юге страны.

"Я указал, что порт Альхесирас должен принять судно Open Arms. Испания всегда действует в чрезвычайных гуманитарных ситуациях", - заявил он.

Испания примет корабль Open Arms с более сотней мигрантов

Кроме того, Санчес призвал найти "единое европейское решение", которое способно решить проблему миграции в страны Европейского союза согласно европейских ценностей и принципов.

Напомним, накануне вице-премьер и министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини позволил сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам, которые находятся на судне Open Arms неподалеку от острова Лампедуза. Сальвини принял такое решение после того, как глава правительства Джузеппе Конте раскритиковал позицию вице-премьера относительно запрета неправительственным спасательным судам заходить в итальянские порты.

РБК-Украина писало, что 6 стран Европы согласились принять 147 мигрантов из Ирана и Ирака, которые находятся на судне Open Arms с 2 августа. Принять беженцев согласились Румыния, Германия, Франция, Португалия и Люксембург.

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