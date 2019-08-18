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Італія дозволила зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам

Новини » Суспільство    18.08.2019 - 02:39
Італія дозволила зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам
Ілюстративне фото (twitter.com/Human Rights Watch)

На борту судна організації Open Arms перебувало 134 лівійські біженці

Італійський віце-прем'єр і міністр закордонних справ Маттео Сальвіні дозволив пустити на берег 27 неповнолітніх мігрантів із судна неурядової організації Open Arms, яке стоїть неподалік острова Лампедуза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Видання зазначає, що Сальвіні ухвалив таке рішення після того, як глава італійського уряду Джузеппе Конте звернувся до нього з відкритим листом, в якому розкритикував позицію віце-прем'єра.

Нещодавнім указом віце-прем'єр заборонив кораблям неурядових організацій, які рятують мігрантів, заходити в порти держави.

Конте вважає, що позиція Сальвіні могла нашкодити репутації Італії в Європі

За інформацією видання, на борту перебували 134 лівійські біженці, зокрема 27 неповнолітніх.

Порти Мальти та Італії відмовилися брати корабель.

Нагадаємо, шість країн Європи погодилися прийняти 147 мігрантів із Ірану та Іраку, які перебувають на судні Open Arms із 2 серпня. Прийняти біженців погодилися Румунія, Німеччина, Франція, Португалія і Люксембург.

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