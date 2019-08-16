Шість країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії

Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Італія не дозволяє мігрантам сходити на берег, поки їх не погодиться прийняти інша країна

Шість країн Європи погодилися прийняти 147 мігрантів з Ірану та Іраку, які перебувають на судні Open Arms з 2 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Так, прийняти біженців погодилися Румунія, Німеччина, Франція, Португалія та Люксембург. Нині судно перебуває неподалік італійського острова Лампедуза, проте досі не отримало дозволу зайти в його порт.

Як відомо, іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня очікує в Середземному морі, поки його прийме якийсь із європейських портів.

Адміністративний суд у Римі своїм рішенням у середу, 14 серпня, дозволив судну з врятованими у Середземному морі біженцями на борту увійти в територіальні води Італії.

Нагадаємо, 31 липня влада Італії дозволила 116 врятованих мігрантів зійти на берег із судна італійської берегової охорони, на якому вони перебували понад тиждень. Це стало можливим після того, як п'ять європейських країн і церковні організації погодилися їх прийняти. Мігрантів із судна Bruno Gregoretti погодилися прийняти Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург та Ірландія, а також організації Католицької церкви Італії.

РБК-Україна писало, що Нижня палата італійського парламенту схвалила законопроект, згідно з яким суднам і організаціям, що рятують мігрантів у Середземному морі, може загрожувати штраф до одного мільйона євро в тому випадку, якщо вони без дозволу влади увійдуть в італійські територіальні води.