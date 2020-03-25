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Іспанія попросила допомоги у НАТО для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 17:08
Іспанія попросила допомоги у НАТО для боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr.com Andrew Rochfort)

Армія запросила набори для тестування на коронавірус і захисне спорядження в рамках міжнародних угод Альянсу про допомогу

Іспанська армія попросила своїх партнерів по НАТО надати допомогу для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави збройних сил Іспанії Мігеля Вильярройа, Іспанія попросила надати комплекти для тестування на коронавірус, вентилятори і захисне спорядження в рамках міжнародних угод про допомогу альянсу.

При цьому він додав, що допомога буде передана цивільним особам.

Нагадаємо, кількість летальних випадків від коронавіруса в Іспанії перевищила смертність від інфекції в Китаї. За останню добу в Іспанії померло ще 738 осіб, збільшивши загальне число смертей від коронавірусу до 3434 осіб.

Крім того, Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу. Напередодні в Іспанії був зафіксований стрибок смертей і нових заражень. Так, протягом 23-24 березня коронавірус зафіксували у понад 6 тисяч іспанців, а від вірусу померли 514 людини.

Додамо, що коронавірусом заразилися понад 5,4 тис. іспанських лікарів.

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