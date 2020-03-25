Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом

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Армия пригласила наборы для тестирования на коронавирус и защитное снаряжение в рамках международных соглашений Альянса о помощи

Испанская армия попросила своих партнеров по НАТО предоставить помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы вооруженных сил Испании Мигеля Вильярройа, Испания попросила предоставить комплекты для тестирования на коронавирус, вентиляторы и защитное снаряжение в рамках международных соглашений о помощи альянса.

При этом он добавил, что помощь будет передана гражданским лицам.

Напомним, к оличество летальных случаев от коронавируса в Испании превысило смертность от инфекции в Китае. За последние сутки в Испании умерло еще 738 человек, увеличив общее число смертей от коронавируса до 3434 человек.

Кроме того, Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса. Накануне в Испании был зафиксирован скачок смертей и новых заражений. Так, на протяжении 23-24 марта коронавирус зафиксировали у более 6 тысяч испанцев, а от вируса умерли 514 человека.

Добавим, что коронавирусом заразились более 5,4 тыс. испанских врачей.