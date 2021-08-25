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Іспанія хоче стати центром для біженців з Афганістану, які співпрацювали з ЄС

Автор: Наталья Скороход

Іспанія хоче стати центром Євросоюзу для прийому біженців з Афганістану. Після цього людей будуть розподіляти в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іспанія запропонувала себе в якості центру ЄС для прийому афганців, які співпрацювали з його установами протягом багатьох років. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав свою країну "портом в'їзду".

Нагадаємо, що евакуація з Афганістану закінчиться наступного тижня. Про це заявив Байден.

Також повідомлялося, що у ЄС розповіли про ризики евакуації з Афганістану. Там вважають, що США не встигне вивезти всіх.

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Афганистан