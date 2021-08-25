Испания хочет стать центром для беженцев из Афганистана, которые сотрудничали с ЕС

Испания хочет стать центром Евросоюза для приема беженцев из Афганистана. После этого людей будут распределять в другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал свою страну "портом въезда".
Напомним, что эвакуация из Афганистана закончится на следующей неделе. Об этом заявил Байден.
Также сообщалось, что в ЕС рассказали о рисках эвакуации из Афганистана. Там считают, что США не успеет вывезти всех.