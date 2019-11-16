В Іспанії закрили справу, в якій фігурував Фірташ

Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17 осіб, серед яких і український олігарх Дмитро Фірташ. Про це повідомляє видання El Español з посиланням на суддю Ігнасіо Санчеса.

"Зміст матеріалів розслідування сьогодні ґрунтується виключно на підозрах та не містить вагомих доказів, які б вказували на наявність ознаки злочину, вчиненого будь-ким з обвинувачених", - заявив суддя.

Захист Фірташа подав клопотання про закриття справи проти його клієнта, посилаючись на підстави для відмови в екстрадиції, які містяться в рішеннях австрійських судів.

Видання зазначає, що антикорупційна прокуратура Іспанії в листопаді 2016 року вимагала винесення постанови про арешт та видачу Фірташа, який живе у Відні. Запит іспанських прокурорів було відхилено в серпні 2017 року австрійським судом.

У цьому обґрунтуванні зазначається, що запит на арешт та екстрадицію, спрямований прокуратурою Іспанії, тільки повторював звинувачення ФБР проти бізнесмена "без надання мінімальних доказів його участі в контролі, управлінні чи нагляді" за структурою, нібито створеною в Іспанії для відмивання грошей організованої злочинності.

Тому захисники Фірташа відзначали, що Австрія відмовила у видачі бізнесмена в Іспанію на тій підставі, що запит ґрунтується на "абстрактних твердженнях" і не містить ніяких подробиць.

Нагадаємо, Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року за запитом американського ФБР на екстрадицію. Олігарху закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

Також РБК-Україна писало, що демократи в США запідозрили Фірташа у фінансуванні виборчої кампанії Дональда Трампа і Республіканської партії в США через посередників.

В Земельному суді Відня щодо кримінальних справ, куди звернувся Фірташ, заявили, що розгляд справи може затягнутися довше осені, оскільки додалося багато додаткових даних.