Екстрадицію Фірташа в США затягують його адвокати, - МЗС Австрії

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Міністерство юстиції Австрії вже отримало постанову про його екстрадицію

Екстрадиція з Австрії в США збіглого українського олігарха Дмитра Фірташа затягується через його адвокатів. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг на спільному брифінгу з головою МЗС України Вадимом Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що міністерство юстиції Австрії вже отримало постанову про його екстрадицію.

"Екстрадиція Фірташа не затягується з боку Австрії. Міністерство юстиції вже відповідну постанову прийняло, але адвокати Фірташа затягують процес. Після судового рішення буде прийнято рішення, коли буде екстрадиція. Це значить, коли наші правоохоронці отримають рішення суду, тоді буде екстрадиція", - заявив Шпалленберг.

Нагадаємо, раніше в Земельному суді Вени по кримінальних справах, куди звернувся Фірташ, заявили, що розгляд справи може затягнутися довше осені, оскільки додалося багато додаткових даних.

Зазначимо, Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року за запитом американського ФБР на екстрадицію. Олігарху закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

Також РБК-Україна писало, що демократи в США запідозрили Фірташа у фінансуванні виборчої кампанії Дональда Трампа і Республіканської партії в США через посередників.