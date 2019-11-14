ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екстрадицію Фірташа в США затягують його адвокати, - МЗС Австрії

Новини » Політика     14.11.2019 - 10:56
Екстрадицію Фірташа в США затягують його адвокати, - МЗС Австрії
Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Міністерство юстиції Австрії вже отримало постанову про його екстрадицію

Екстрадиція з Австрії в США збіглого українського олігарха Дмитра Фірташа затягується через його адвокатів. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг на спільному брифінгу з головою МЗС України Вадимом Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що міністерство юстиції Австрії вже отримало постанову про його екстрадицію.

"Екстрадиція Фірташа не затягується з боку Австрії. Міністерство юстиції вже відповідну постанову прийняло, але адвокати Фірташа затягують процес. Після судового рішення буде прийнято рішення, коли буде екстрадиція. Це значить, коли наші правоохоронці отримають рішення суду, тоді буде екстрадиція", - заявив Шпалленберг.

Нагадаємо, раніше в Земельному суді Вени по кримінальних справах, куди звернувся Фірташ, заявили, що розгляд справи може затягнутися довше осені, оскільки додалося багато додаткових даних.

Зазначимо, Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року за запитом американського ФБР на екстрадицію. Олігарху закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

Також РБК-Україна писало, що демократи в США запідозрили Фірташа у фінансуванні виборчої кампанії Дональда Трампа і Республіканської партії в США через посередників.

Демократи США запідозрили Фірташа у фінансуванні Трампа Джуліані міг отримати документи про Байдена від Фірташа
Новини України Дмитро Фірташэкстрадиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся