Екстрадиція Фірташа в США затягнеться до осені

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Фірташ подав документи до суду для поновлення справи

Екстрадиція Дмитра Фірташа з Австрії в Сполучені Штати Америки затягнеться до осені, так як він звернувся в суд для поновлення справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".



Як заявили в Земельному суді Відня у кримінальних справах Дмитро Фірташ звернувся в суд для поновлення справи і подав документи. Також ще не призначена дата екстрадиції Фірташа.

"Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. По австрійському процесуальним кодексом, можна давати дозвіл на повторне відкриття справи, що і було зроблено. Враховуючи масив інформації і нових доказів, які додали до справи, потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення повторно відкритій справі, я не думаю, що вона буде завершена ", - повідомила речник суду Христина Зальцборн.

На запитання, скільки часу може тривати весь процес, прес-секретар суду відповіла: "Думаю, розгляд справи затягнеться довше осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи".

Нагадаємо, Дмитро Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року ФБР за запитом на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр прийняв таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту та подальшого супроводження українця в США зараз вирішує Земельний суд Відня.

Крім того, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.