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Демократи США запідозрили Фірташа у фінансуванні Трампа

Новини » В світі    24.10.2019 - 15:03
Демократи США запідозрили Фірташа у фінансуванні Трампа
Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Демократи з'ясовують, чи причетний Фірташ до фінансування Трампа через посередників

Демократи в Конгресі з'ясовують, чи причетний український олігарх Дмитро Фірташ до фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа та Республіканської партії в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зокрема, встановлюється, надав він фінансування двом соратникам адвоката Трампа Руді Джуліані. Мова йде про Льва Парнаса і Ігоря Фрумана, які з червня по квітень 2018 2019 року пожертвували 340 тисяч доларів для Трампа і республіканців. Джерела отримання грошей Парнасом і Фрумном невідомі.

"З'ясовується, чи надав український газовий олігарх, фінансування двом соратникам Руді Джуліані, які в даний час звинувачуються у внесенні незаконних внесків у виборчу кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії, члена палати представників Джеймі Раскіна", - пише Politico.

Зазначимо, Фірташ в Австрії намагається оскаржити свою екстрадицію до США, де він може постати перед судом за звинуваченням у хабарництві. Раніше представники американської влади заявляли, що австрійські суди готові співпрацювати щодо екстрадиції до США українського олігарха.

Нагадаємо, Фірташа затримали у Відні в березні 2014 року на прохання ФБР. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

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Новини України Дмитро ФірташДональд Трамп
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