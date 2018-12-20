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Санчес зустрінеться з лідером Каталонії

Новини » Політика    20.12.2018 - 20:46
Санчес зустрінеться з лідером Каталонії
Фото: Педро Санчес та Кім Торро (колаж РБК-Україна)

Організації, які вимагають незалежності Каталонії, заявили про майбутню акцію протесту

Прем'єр Іспанії Педро Санчес зустрінеться з главою женералітету Каталонії Кімом Торрою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

Повідомляється, що поки невідомо, які теми будуть обговорювати сторони. Санчес заявив, що хоче зосередитися на соціальних і економічних проблемах регіону, а не питанні незалежності Каталонії.

У той самий момент організації, які вимагають незалежності Каталонії, заявили про майбутню акцію протесту.

Нагадаємо, генпрокуратура Іспанії 2 листопада дещо пом'якшила звинувачення проти лідерів каталонського руху за незалежність, які нині перебувають під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії. 

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 25 років ув'язнення для колишнього заступника голови каталонського уряду Уріола Жункераса за звинуваченням у повстанні. Іншим учасникам руху за відокремлення Каталонії від Іспанії, котрі зараз перебувають під вартою в очікуванні рішення суду, загрожувало до 17 років в'язниці.

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