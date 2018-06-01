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Новим прем'єром Іспанії став Педро Санчес

НовиниПолітика    01.06.2018 - 13:12
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Очікується офіційне призначення на посаду королем держави

Новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес. Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Іспанії.

Як повідомляється, Санчес був обраний на цей пост як кандидатура, "отримала довіру парламенту", відповідно до ст. 99 Конституції Іспанії.

Офіційно на посаду прем'єра Санчеса призначить король.

"Глава держави Феліпе VI, відповідальний за призначення нового президента уряду Педро Санчеса", - йдеться у повідомленні парламенту країни.

Питання висловлення недовіри уряду Маріано Рахоя, який перебував на посаді з кінця 2011 року, в парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабної корупції, пов'язаної з правлячою "Народною партією".

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, парламент Іспанії підтримав вотум недовіри уряду через корупційний скандал.

За недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Разом з тим, голосування парламенту за вотум недовіри тягне за собою відставку прем'єра Маріано Рахоя і всього складу уряду.

У парламенті Іспанії зібрали голоси для відставки прем’єра через корупційний скандал Президент Чехії призначить прем'єр-міністра 6 червня
Теги публікації: Іспанія, Прем'єр-міністр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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