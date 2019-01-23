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В Іспанії тривають масові страйки проти Uber

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 19:54
В Іспанії тривають масові страйки проти Uber
Фото: протести в Іспанії (twitter.com)

Біля виставкового центру Феріа де Мадрид спалюють шини

В Мадриді і Барселоні триває страйк таксистів в знак протесту проти нерівних умов роботи з водіями, які обслуговують клієнтів через онлайн-платформи Uber і Cabify. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

Повідомляється, що страйки тривають вже майже тиждень. На цьому тижні число страйкуючих наближається до 30 тисяч.

В Іспанії тривають масові страйки проти UberФото: протести в Іспанії (twitter.com/alfcongostrina)

Видання пише, що таксисти заблокували центр Мадрида (площа Пуерта-дель-Соль, вулиця Гран-Віа). Повідомляється, що біля виставкового центру Феріа де Мадрид спалюють шини.

Представники регіонального уряду готові йти на переговори з асоціацією таксистів Мадрида. У Барселоні вже пройшло обговорення умов, і онлайн-платформи Uber і Cabify можуть покинути ринок послуг міста, якщо таксисти погодяться на запропоновані урядом умови, які воно оголосить до вівторка, 29 січня.

Нагадаємо, Господарський суд Брюсселя (Бельгія) заборонив роботу американського сервісу Uberв місті.

Також Верховний суд Данії зобов'язав чотирьох водія Uber виплатити штрафи за незаконну діяльність. Один з водіїв був оштрафований на 486,500 датських крон (78,060 доларів).

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