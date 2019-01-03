В Брюсселе запретил работу сервиса Uber

Фото: Uber (flickr.com/Pensa Brasil)

Только водители с лицензией и значками такси имеют право перевозить пассажиров в Брюсселе

Хозяйственный суд Брюсселя (Бельгия) запретил работу американского сервиса Uber в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Info.

Издание со ссылкой на заявление судьи сообщает, что платный транспорт Uber является незаконным в столице. Так, в соответствии с решением, принятым в конце декабря, только водители с лицензией на такси в Брюсселе и, следовательно, значками такси на машине, имеют право перевозить пассажиров.

"Запрет уже существовал, но Uber проигнорировал первое решение, интерпретировав его по-своему, и поэтому было необходимо попросить судью дать понять, что для создания такси необходимо работать с автомобилями, имеющими лицензию", - заявил глава официального перевозчика Taxi Verts Мишел Петр.

Как сообщает RTBF, в свою очередь, в Uber заявили, что не нарушают бельгийское законодательство, а только предоставляют в аренду пассажирам автомобили с водителем.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания и Нидерланды оштрафовали американскую компанию Uber за то, что она не смогла защитить персональную информацию миллионов клиентов в течение кибератаки в 2016 году.