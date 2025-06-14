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Украина на пути к ЧМ-2026: история, соперники и календарь отбора

Суббота 14 июня 2025 10:23
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Украина на пути к ЧМ-2026: история, соперники и календарь отбора Андрей Ярмоленко может также сыграть на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины готовится к новому шансу на чемпионате мира. Осенью "сине-желтые" стартуют в квалификации и попытаются во второй раз в истории пробиться на мундиаль.

РБК-Украина предлагает вспомнить историю участия нашей сборной на ЧМ и почитать о новом формате отбора на 2026 год.

Квалификация на ЧМ-2026

В жеребьевке квалификационного раунда ЧМ-2026 приняли участие 54 сборные, они разделены на 12 групп: шесть с пятью командами, шесть - с четырьмя.

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали Франция, Исландия и Азербайджан. Поскольку группа "короткая", все шесть матчей команда проведет осенью 2025 года. Победители каждой группы получат прямые путевки на мундиаль, а вторые места будут играть в стыковых матчах.

Главный тренер национальной сборной Сергей Ребров убежден, что осенний график проведения матчей является удачным для нашей команды.

"Считаю, что нам будет легче, ведь игроки более-менее будут в тонусе. Если играть сейчас официальные матчи - очень много травм, очень много футболистов, которые очень устали", - сказал Ребров.

По его словам, "в Украине логистика сейчас очень тяжелая".

"Поэтому, считаю, лучше начинать позже, когда наши гранды, кто пройдет, надеюсь, будут играть квалификацию в еврокубках. И начнутся почти все чемпионаты. Именно поэтому считаю, что начинать позже будет лучше". - добавил он.

Украина на пути к ЧМ-2026: история, соперники и календарь отбора

Сборная Украины по футболу на турнире Canadian Shield (фото: facebook.com/uafukraine)

Календарь матчей Украины в квалификации к ЧМ-2026 в группе D

1 тур. 5 сентября 2025 года

  • Украина - Франция, 21:45

2 тур. 9 сентября 2025 года

  • Азербайджан - Украина, 19:00

3 тур. 10 октября 2025 года

  • Исландия - Украина, 21:45

4 тур. 13 октября 2025 года

  • Украина - Азербайджан, 21:45

5 тур. 13 ноября 2025 года

  • Франция - Украина, 21:45

6 тур. 16 ноября 2025 года

  • Украина - Исландия, 19:00

Время начала матчей - киевское.

Что надо знать о финальном турнире ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 станет первым в истории, где участие примут сразу 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды. В 1/16 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших третьих мест.

Матчи 23-го по счету мундиаля будут принимать 16 городов в трех странах:

  • Канада - Торонто, Ванкувер
  • Мексика - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей
  • США - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Майами, Сиэтл, Сан-Франциско, Филадельфия

Матч-открытие состоится 11 июня 2026 года в Мехико, а финал -19 июля в Нью-Йорке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в драматическом финале ЧМ-2022 победила Францию в серии одиннадцатиметровых (3:3 в основное время, 4:2 по пенальти).

Историческое достижение Украины на ЧМ

Единственное участие сборной Украины в финальной части чемпионата мира приходится на 2006 год. Тогда команда под руководством легендарного Олега Блохина сотворила настоящую сенсацию, дойдя до 1/4 финала.

Среди лидеров той команды были такие знаковые фигуры украинского футбола, как Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Андрей Гусин и Андрей Воронин.

В финальный турнир украинцы пробились, заняв первое место в отборочной группе с Турцией, Данией, Грецией, Арменией и Казахстаном.

На самом мундиале в Германии "сине-желтые" выступали в группе H, где победили Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0), проиграв лишь Испании.

В плей-офф команда одолела Швейцарию в серии пенальти (3:0), благодаря блестящей игре вратаря Шовковского, который не пропустил ни одного удара. В четвертьфинале украинцы уступили будущим чемпионам - Италии.

Это достижение до сих пор остается лучшим результатом национальной команды Украины на чемпионатах мира. В последующие годы сборная несколько раз останавливалась в плей-офф (1998, 2002, 2014, 2022), не сумев пробиться на мировое первенство.

Ранее мы писали, как сборная Украины играла против экзотических соперников.

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