Ісландія - Хорватія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "шашкових" фаворитом матчу

Збірна Ісландії зіграє з Хорватією в матчі третього туру групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "шашкових".

26 червня 21:00

Ростов-на-Дону, стадіон "Ростов Арена"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Хорватії з коефіцієнтом 2,25, а на їх опонента - 3,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,4.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "шашкових" можна поставити з коефіцієнтом 2,1, а на перемогу Ісландії - 3,5.

Схожі цифри пропонують і фахівці з Bwin. На перемогу хорватів коефіцієнт становить 2,15. Потенційний успіх ісландської національної команди і нічия оцінюються однаковою балом - 3,40.

Нагадаємо, збірна Португалії зіграла внічию з командою Ірану і вийшла з групи з 2 місця. Діючі чемпіони Європи в 1/8 фіналу зіграють з Уругваєм.