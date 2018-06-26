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Ісландія - Хорватія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 17:01
Фото: Ісландія - Хорватія (twitter.com/footballiceland)
Фото: Ісландія - Хорватія (twitter.com/footballiceland)

Фахівці вважають "шашкових" фаворитом матчу

Збірна Ісландії зіграє з Хорватією в матчі третього туру групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "шашкових".

26 червня 21:00
Ростов-на-Дону, стадіон "Ростов Арена"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Хорватії з коефіцієнтом 2,25, а на їх опонента - 3,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,4.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "шашкових" можна поставити з коефіцієнтом 2,1, а на перемогу Ісландії - 3,5.

Схожі цифри пропонують і фахівці з Bwin. На перемогу хорватів коефіцієнт становить 2,15. Потенційний успіх ісландської національної команди і нічия оцінюються однаковою балом - 3,40.

Нагадаємо, збірна Португалії зіграла внічию з командою Ірану і вийшла з групи з 2 місця. Діючі чемпіони Європи в 1/8 фіналу зіграють з Уругваєм.

Ісландія - Хорватія: де дивитися матч ЧС 2018: турнірна таблиця на 26 червня
Теги публікації: прогноз, Исландия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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