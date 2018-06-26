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Нигерия - Аргентина: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 02:25
Нигерия - Аргентина
Нигерия - Аргентина

Трансляция матча Нигерия - Аргентина начнется в 21:00 на телеканале Интер

Нигерия - Аргентина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". Сборные Нигерии и Аргентины сыграют в третьем туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне аргентинской команды.

26 июня 21:00
Санкт-Петербург, стадион Крестовский

 

Хорватия уже обеспечила себе выход в плей-офф из группы D, а Нигерии и Аргентине предстоит в очной встрече выяснить, кто же выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018. 

Нигерия и Аргентина в пятый раз сыграют друг с другом на чемпионате мира. Предыдущие четыре встречи заканчивались победой южноамериканской команды.

Нигерия наверняка сделает все возможное, чтобы гарантировать себе место в числе 16 сильнейших команд мундиаля. Африканцы понимают, что с такой Аргентиной, которая в матче с Хорватией предстала разобщенной неорганизованной командой, у них точно есть шансы. К тому же, успех нигерийцев в матче с Исландией (2:0) вдохновил команду, теперь она гораздо больше верит в свои силы.

Аргентинцам нужна крупная победа, при этом им придется надеяться на благоприятный исход в параллельном матче между Хорватией и Исландией. Главный вызов для команды - справиться с давлением и поймать кураж.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, Нигерия, ЧМ-2018, онлайн, групповой раунд, сборная Аргентины, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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