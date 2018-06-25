ЧС-2018: Збірна Португалії упустила перемогу над Іраном

Діючі чемпіони Європи вийшла з групи з 2 місця на Уругвай

Збірна Португалії зіграла внічию (1:1) з командою Ірану в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Португальці вийшли вперед 45 хвилині завдяки голу Куарежми. В Ірану на третій компенсованій хвилині другого тайму точним ударом з 11-метрової позначки відзначився форвард Карім Ансаріфард.

Азіати мали шанс вирвати перемогу, але Таремі в доданий час не влучив по воротах з вигідної позиції.

Збірна Португалії стала другою в групі і вийшла в 1/8 фіналу на Уругвай.

Нагадаємо, збірна Уругваю розгромила господарів турніру - команду Росії - і посіла перше місце в групі.