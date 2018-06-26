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Исландия - Хорватия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 17:01
Фото: Исландия - Хорватия (twitter.com/footballiceland)
Фото: Исландия - Хорватия (twitter.com/footballiceland)

Специалисты считают "шашечных" фаворитом матча

Сборная Исландии сыграет с Хорватией в матче третьего тура группы D чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "шашечных".

26 июня 21:00
Ростов-на-Дону, стадион "Ростов Арена"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу Хорватии с коэффициентом 2,25, а на их оппонента - 3,5. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф "шашечных" можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Исландии - 3,5.

Похожие цифры предлагают и специалисты из Bwin. На победу хорватов коэффициент составляет 2,15. Потенциальный успех исландской национальной команды и ничья оцениваются одинаковым баллом - 3,40.

Напомним, сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана и вышла из группы со 2 места. Действующие чемпионы Европы в 1/8 финала сыграют с Уругваем.

Исландия - Хорватия: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 26 июня
Теги публикации: прогноз, Исландия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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