ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине в 100 млн евро, - RTE

Вторник 04 марта 2025 21:05
UA EN RU
Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине в 100 млн евро, - RTE Фото: Михал Мартин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи Украине на 100 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Правительство Ирландии считает, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине является "очень серьезным событием". В частности, премьер-министр Михал Мартин назвал решение Трампа "серьезным шагом назад" и призвал к дальнейшему взаимодействию между всеми.

Аналогичного мнения и вице-премьер Саймон Харрис, который сказал, что европейские партнеры чрезвычайно упорно работали в последние дни, чтобы продемонстрировать не только солидарность, но и практическую поддержку Украины. По его словам, все еще существует существенное требование, чтобы Европейский Союз и США работали вместе в этом вопросе.

Правительство Ирландии также одобрило законопроект, который отменяет необходимость получения разрешения ООН на развертывание миротворческих войск этой страны за рубежом.

Ранее мы писали о том, что 27 февраля премьер-министр Ирландии Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон, во время короткой остановки украинского лидера на пути в США.

Во время встречи Мартин выразил готовность Ирландии оказать поддержку Украине, в частности, путем отправки миротворцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ирландия
NEWS
Трамп поставил на "паузу" помощь для Украины: что об этом известно и какие возможны последствия
Трамп поставил на "паузу" помощь для Украины: что об этом известно и какие возможны последствия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины