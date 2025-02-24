Ирландия передаст Украине радиолокационные системы для усиления ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Ирландия намерена передать значительную часть своих устаревших систем ПВО, включая радиолокационные комплексы Giraffe Mark IV, для защиты украинских городов и поселков. Этот шаг является частью обязательств правительства по предоставлению Украине нелетального военного оборудования и обучения.

Учитывая то, что война в Украине продолжается уже четвертый год, Ирландия решилась на это решение в рамках поддержки.

Ранее страна участвовала во взносах ЕС в пользу Киева, однако их вклад ограничивался "несмертоносными" целями, такими как поставки дизельного топлива для артиллерийских установок и разминирование.

По данным официальных источников Irish Times, передача оборонных систем направлена на демонстрацию "неизменной солидарности" с Украиной, особенно в условиях давления на украинское руководство со стороны администрации Дональда Трампа, которая стремится договориться с Россией о прекращении войны.

"Продолжение поддержки Украины - необходимость, а не выбор", - заявил министр иностранных дел ЕС Саймон Харрис.

Ожидается, что Ирландия подтвердит свою поддержку Украины на международных встречах в Брюсселе и ООН в Нью-Йорке, которые состоятся в понедельник, в третью годовщину полномасштабного российского вторжения.