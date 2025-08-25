ua en ru
Ирригатор или зубная нить: вот что лучше для гигиены полости рта

Понедельник 25 августа 2025 14:38
Ирригатор или зубная нить: вот что лучше для гигиены полости рта Зубная нить или ирригатор лучше для полости рта (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Удалять остатки пищи и налет между зубами можно с помощью ирригатора и зубной нити. Однако, стоит знать, что будет лучше для гигиены полости рта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verywell health.

Чем полезен ирригатор

По данным Американской стоматологической ассоциации, ирригатор- это портативное устройство, которое непрерывно подает пульсационные струи воды. Такой прибор имеет несколько преимуществ, если вам не нравятся традиционные нити:

  • простота использования - с помощью ирригаторов можно достичь результатов без соблюдения правильной техники
  • эффективность - ирригаторы очищают между зубами быстрее, чем ручная чистка нитью
  • деликатное очищение - импульсный поток воды деликатно очищает между зубами, не повреждая чувствительные ткани десен, окружающие зубы
  • эффективен для ротовой полости - помогает добраться до всех труднодоступных уголков и щелей между зубами
  • длительное использование - при должном уходе качественный ингалятор будет долго работать без поломки

Использование ирригаторов для чистки зубов - идеальное решение. Но существуют некоторые недостатки, которые стоит учесть:

  • стоимость - прибор имеет более высокую стоимость, чем традиционные виды нитей
  • зависимость от электричества - для использования ирригаторов нужен источник воды и питание от розетки или батареек, в зависимости от устройства
  • брызги воды - даже при осторожном использовании, использование может вызвать разбрызгивание воды вокруг раковины
  • ограниченная портативность - из-за необходимости электричества и разбрызгивания воды ингалятор может не подходить для путешествий или использования вне дома

Преимущества зубной нити

На сайте медицинской организации MyCHN говорится, что существует много причин, почему зубная нить остается популярной в течение длительного времени. Названы некоторые из них:

  • тщательная чистка - традиционная зубная нить прекрасно удаляет зубной налет и частицы пищи, застрявшие под деснами и в небольших промежутках между зубами
  • доступность - зубная нить является экономически эффективной, что делает ее доступным вариантом для отдельных людей
  • портативность - поскольку зубная нить легкая, то ее можно носить с собой куда угодно
  • широкая доступность - вы можете найти зубную нить во многих физических или онлайн-магазинах

В журнале Dentistry Journal говорится, что традиционная зубная нить также имеет определенные недостатки, среди которых:

  • техника имеет значение - чтобы предотвратить повреждение десен или пропуск промежутков между зубами, стоит овладеть техникой правильного использования
  • занимает много времени - правильная чистка зубной нитью может занять больше времени
  • дискомфорт - чистка зубной нитью может быть неудобной для людей с чувствительными деснами, которые могут кровоточить или болеть из-за неправильного использования нити

Американская стоматологическая ассоциация (ADA) советует придерживаться надлежащей гигиены полости рта, что предполагает чистку зубов дважды в день и использование зубной нити один раз в день.

Зубная щетка не может очистить труднодоступную поверхность между зубами. Поэтому пропуск зубной нити в гигиене полости рта может увеличить риск кариеса и заболеваний десен.

Чистка зубной нитью удаляет пленку бактерий, которая образуется между зубами, прежде чем она затвердеет и превратится в зубной налет, вызывающий воспаление десен.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

