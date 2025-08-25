Ирригатор или зубная нить: вот что лучше для гигиены полости рта
Удалять остатки пищи и налет между зубами можно с помощью ирригатора и зубной нити. Однако, стоит знать, что будет лучше для гигиены полости рта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verywell health.
Чем полезен ирригатор
По данным Американской стоматологической ассоциации, ирригатор- это портативное устройство, которое непрерывно подает пульсационные струи воды. Такой прибор имеет несколько преимуществ, если вам не нравятся традиционные нити:
- простота использования - с помощью ирригаторов можно достичь результатов без соблюдения правильной техники
- эффективность - ирригаторы очищают между зубами быстрее, чем ручная чистка нитью
- деликатное очищение - импульсный поток воды деликатно очищает между зубами, не повреждая чувствительные ткани десен, окружающие зубы
- эффективен для ротовой полости - помогает добраться до всех труднодоступных уголков и щелей между зубами
- длительное использование - при должном уходе качественный ингалятор будет долго работать без поломки
Использование ирригаторов для чистки зубов - идеальное решение. Но существуют некоторые недостатки, которые стоит учесть:
- стоимость - прибор имеет более высокую стоимость, чем традиционные виды нитей
- зависимость от электричества - для использования ирригаторов нужен источник воды и питание от розетки или батареек, в зависимости от устройства
- брызги воды - даже при осторожном использовании, использование может вызвать разбрызгивание воды вокруг раковины
- ограниченная портативность - из-за необходимости электричества и разбрызгивания воды ингалятор может не подходить для путешествий или использования вне дома
Преимущества зубной нити
На сайте медицинской организации MyCHN говорится, что существует много причин, почему зубная нить остается популярной в течение длительного времени. Названы некоторые из них:
- тщательная чистка - традиционная зубная нить прекрасно удаляет зубной налет и частицы пищи, застрявшие под деснами и в небольших промежутках между зубами
- доступность - зубная нить является экономически эффективной, что делает ее доступным вариантом для отдельных людей
- портативность - поскольку зубная нить легкая, то ее можно носить с собой куда угодно
- широкая доступность - вы можете найти зубную нить во многих физических или онлайн-магазинах
В журнале Dentistry Journal говорится, что традиционная зубная нить также имеет определенные недостатки, среди которых:
- техника имеет значение - чтобы предотвратить повреждение десен или пропуск промежутков между зубами, стоит овладеть техникой правильного использования
- занимает много времени - правильная чистка зубной нитью может занять больше времени
- дискомфорт - чистка зубной нитью может быть неудобной для людей с чувствительными деснами, которые могут кровоточить или болеть из-за неправильного использования нити
Американская стоматологическая ассоциация (ADA) советует придерживаться надлежащей гигиены полости рта, что предполагает чистку зубов дважды в день и использование зубной нити один раз в день.
Зубная щетка не может очистить труднодоступную поверхность между зубами. Поэтому пропуск зубной нити в гигиене полости рта может увеличить риск кариеса и заболеваний десен.
Чистка зубной нитью удаляет пленку бактерий, которая образуется между зубами, прежде чем она затвердеет и превратится в зубной налет, вызывающий воспаление десен.
