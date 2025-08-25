Іригатор чи зубна нитка: ось що краще для гігієни порожнини рота

Видаляти залишки їжі та наліт між зубами можна за допомогою іригатора та зубної нитки. Однак, варто знати, що буде краще для гігієни порожнини рота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verywell health .

Чим корисний іригатор

За даними Американської стоматологічної асоціації, і ригатор - це портативний пристрій, який безперервно подає пульсаційні струмені води. Такий прилад має кілька переваг, якщо вам не подобаються традиційні нитки:

простота використання - за допомогою іригаторів можна досягти результатів без дотримання правильної техніки

ефективність - іригатори очищають між зубами швидше, ніж ручне чищення ниткою

делікатне очищення - імпульсний потік води делікатно очищає між зубами, не пошкоджуючи чутливі тканини ясен, що оточують зуби

ефективний для ротової порожнини - допомагає дістатися до всіх важкодоступних куточків і щілин між зубами

тривале використання - за належного догляду якісний інгалятор буде довго працювати без поломки

Використання іригаторів для чищення зубів - ідеальне рішення. Але існують деякі недоліки, які варто врахувати:

вартість - прилад має вищу вартість, ніж традиційні види ниток

залежність від електрики - для використання іригаторів потрібне джерело води та живлення від розетки або батарейок, залежно від пристрою

бризки води - навіть за обережного використання, використання може спричинити розбризкуванням води навколо раковини

обмежена портативність - через необхідність електрики та розбризкування води інгалятор може не підходити для подорожей або використання поза домом

Переваги зубної нитки

На сайті медичної організації MyCHN йдеться, що існує багато причин, чому зубна нитка залишається популярною протягом тривалого часу. Названо деякі з них:

ретельне чищення - традиційна зубна нитка чудово видаляє зубний наліт і частинки їжі, що застрягли під ясен і в невеликих проміжках між зубами

доступність - зубна нитка є економічно ефективною, що робить її доступним варіантом для окремих людей

портативність - оскільки зубна нитка легка, то її можна носити з собою будь-куди

широка доступність - ви можете знайти зубну нитку у багатьох фізичних чи онлайн-магазинах

В журналі Dentistry Journal йдеться, що традиційна зубна нитка також має певні недоліки, серед яких:

техніка має значення - щоб запобігти пошкодженню ясен або пропуску проміжків між зубами, варто опанувати техніку правильного використання

займає багато часу - правильне чищення зубною ниткою може зайняти більше часу

дискомфорт - чищення зубною ниткою може бути незручним для людей з чутливими яснами, які можуть кровоточити або боліти через неправильне використання нитки

Американська стоматологічна асоціація (ADA) радить дотримуватися належної гігієни порожнини рота, що передбачає чищення зубів двічі на день та використання зубної нитки один раз на день.

Зубна щітка не може очистити важкодоступні поверхні між зубами. Тому пропуск зубної нитки у гігієні порожнини рота може збільшити ризик карієсу та захворювань ясен.