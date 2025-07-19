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Секретное оружие против кариеса: 4 продукта, которые спасут ваши зубы

Суббота 19 июля 2025 13:13
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Секретное оружие против кариеса: 4 продукта, которые спасут ваши зубы Фото: Какие продукты укрепят эмаль зубов (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Как укрепить эмаль зубов с помощью продуктов? К счастью, природа дарит нам настоящие суперфуды, которые помогают укрепить этот естественный щит ваших зубов.

РБК-Украина рассказывает о 4 доступных продуктах, которые легко включить в ежедневный рацион, и которые работают не хуже профессиональных средств, укрепляя зубную эмаль изнутри.

Молочные продукты (молоко, творог, йогурт)

Молочные продукты - это настоящие чемпионы в укреплении эмали благодаря высокому содержанию кальция и фосфора. Эти минералы являются основными строительными блоками наших зубов и костей.

Кальций

Жизненно важен для реминерализации эмали, процесса, при котором минералы возвращаются к зубам, восстанавливая их структуру и прочность.

Фосфор

Работает в тандеме с кальцием, помогая ему эффективнее усваиваться и выполнять свои функции.

Казеин (белок молока)

Некоторые исследования показывают, что казеин, особенно в сыре, может образовывать защитную пленку на эмали, предотвращая ее разрушение кислотами. Кроме того, сыр помогает увеличить выработку слюны, которая нейтрализует кислоты и смывает остатки пищи.

Добавляйте молоко в кофе или чай, перекусывайте натуральным йогуртом без сахара, ешьте твердый сыр как снек или добавляйте его в блюда.

Орехи и семена (миндаль, кешью, кунжут)

Эти крошечные сокровища природы не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для зубной эмали. Они являются отличным источником кальция, фосфора и магния.

Кальций и фосфор

Как и в молочных продуктах, эти минералы необходимы для прочности эмали.

Магний

Играет ключевую роль в усвоении кальция и поддержании здоровья костей и зубов.

Стимуляция слюноотделения

Жевание твердых орехов и семян стимулирует выделение слюны, которая, как мы уже знаем, помогает нейтрализовать кислоты и очищать зубы.

Добавляйте горсть миндаля или кешью в свои завтраки, салаты или просто как здоровый перекус. Кунжут можно посыпать на блюда или использовать в составе соусов.

Листовая зелень (шпинат, брокколи, капуста)

Эти зеленые овощи являются настоящими мульти-витаминными и минеральными комплексами для вашего организма, и зубы не исключение. Они богаты кальцием, витамином K, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

Кальций

Важен для реминерализации.

Витамин K

Играет роль в поддержании прочности костей и зубов, а также помогает кальцию усваиваться.

Фолиевая кислота (витамин В9)

Способствует здоровью десен, что косвенно влияет на состояние эмали.

Клетчатка

Жевание сырой или слегка приготовленной зелени способствует естественному очищению зубов от налета и стимулирует слюноотделение.

Добавляйте шпинат в смузи, готовьте салаты с брокколи и различными видами капусты, используйте зелень в качестве гарнира.

Рыба (особенно жирные сорта: лосось, сардины)

Жирная рыба - это отличный источник витамина D и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья зубов и костей.

Витамин D

Неотъемлемый для усвоения кальция и фосфора из пищи. Без достаточного количества витамина D, даже при потреблении кальция, ваш организм не сможет эффективно использовать его для укрепления эмали.

Омега-3 жирные кислоты:

Обладают противовоспалительными свойствами, что помогает поддерживать здоровье десен. Здоровые десны - основа крепких зубов.

Включайте жирную рыбу в свой рацион минимум 2-3 раза в неделю. Это может быть запеченный лосось, сардины в масле или сельдь.

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В материале использованы следующие источники: National Institutes of Health, Healthline, WebMD, Medical News Today.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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