Секретное оружие против кариеса: 4 продукта, которые спасут ваши зубы
Как укрепить эмаль зубов с помощью продуктов? К счастью, природа дарит нам настоящие суперфуды, которые помогают укрепить этот естественный щит ваших зубов.
РБК-Украина рассказывает о 4 доступных продуктах, которые легко включить в ежедневный рацион, и которые работают не хуже профессиональных средств, укрепляя зубную эмаль изнутри.
Молочные продукты (молоко, творог, йогурт)
Молочные продукты - это настоящие чемпионы в укреплении эмали благодаря высокому содержанию кальция и фосфора. Эти минералы являются основными строительными блоками наших зубов и костей.
Кальций
Жизненно важен для реминерализации эмали, процесса, при котором минералы возвращаются к зубам, восстанавливая их структуру и прочность.
Фосфор
Работает в тандеме с кальцием, помогая ему эффективнее усваиваться и выполнять свои функции.
Казеин (белок молока)
Некоторые исследования показывают, что казеин, особенно в сыре, может образовывать защитную пленку на эмали, предотвращая ее разрушение кислотами. Кроме того, сыр помогает увеличить выработку слюны, которая нейтрализует кислоты и смывает остатки пищи.
Добавляйте молоко в кофе или чай, перекусывайте натуральным йогуртом без сахара, ешьте твердый сыр как снек или добавляйте его в блюда.
Орехи и семена (миндаль, кешью, кунжут)
Эти крошечные сокровища природы не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для зубной эмали. Они являются отличным источником кальция, фосфора и магния.
Кальций и фосфор
Как и в молочных продуктах, эти минералы необходимы для прочности эмали.
Магний
Играет ключевую роль в усвоении кальция и поддержании здоровья костей и зубов.
Стимуляция слюноотделения
Жевание твердых орехов и семян стимулирует выделение слюны, которая, как мы уже знаем, помогает нейтрализовать кислоты и очищать зубы.
Добавляйте горсть миндаля или кешью в свои завтраки, салаты или просто как здоровый перекус. Кунжут можно посыпать на блюда или использовать в составе соусов.
Листовая зелень (шпинат, брокколи, капуста)
Эти зеленые овощи являются настоящими мульти-витаминными и минеральными комплексами для вашего организма, и зубы не исключение. Они богаты кальцием, витамином K, фолиевой кислотой и антиоксидантами.
Кальций
Важен для реминерализации.
Витамин K
Играет роль в поддержании прочности костей и зубов, а также помогает кальцию усваиваться.
Фолиевая кислота (витамин В9)
Способствует здоровью десен, что косвенно влияет на состояние эмали.
Клетчатка
Жевание сырой или слегка приготовленной зелени способствует естественному очищению зубов от налета и стимулирует слюноотделение.
Добавляйте шпинат в смузи, готовьте салаты с брокколи и различными видами капусты, используйте зелень в качестве гарнира.
Рыба (особенно жирные сорта: лосось, сардины)
Жирная рыба - это отличный источник витамина D и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья зубов и костей.
Витамин D
Неотъемлемый для усвоения кальция и фосфора из пищи. Без достаточного количества витамина D, даже при потреблении кальция, ваш организм не сможет эффективно использовать его для укрепления эмали.
Омега-3 жирные кислоты:
Обладают противовоспалительными свойствами, что помогает поддерживать здоровье десен. Здоровые десны - основа крепких зубов.
Включайте жирную рыбу в свой рацион минимум 2-3 раза в неделю. Это может быть запеченный лосось, сардины в масле или сельдь.
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В материале использованы следующие источники: National Institutes of Health, Healthline, WebMD, Medical News Today.
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