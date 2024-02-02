США начали удары по иранским объектам в Сирии, - СМИ

Иранские объекты в Сирии сегодня, 2 января, якобы были атакованы с воздуха. По ним нанесли удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya в Twitter и ABC News .

По информации издания, по районам Аль-Хайдария и Аль-Шибли в сирийском Аль-Маядине "были нанесены авиаудары".

مصادر #العربية:



القصف الجوي طال منطقتي الحيدرية والشبلي في الميادين السورية



قصف جوي لمواقع مليشيات إيرانية في شرق سوريا



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https://t.co/QM9peTA6oS pic.twitter.com/LDJzUUOgFk — العربية (@AlArabiya) February 2, 2024

Журналисты уточняют, что удары были нацелены на "иранских ополченцев" на востоке Сирии.

Более детальные подробности инцидента пока неизвестны.

Обновлено 22:34

Как рассказал ABC News неназванный американский чиновник, США нанесли ракетные удары по Сирии.

Ответ США на убийство военных в Иордании

Напомним, несколько дней назад американскую военную базу в Иордании атаковали дроны. В результате удара трое военных погибли, еще десятки - получили ранения.

После этого американский президент Джо Байден заявил, что Иран несет ответственность за атаку, поскольку по военным ударили иранским оружием.

Также он добавил, что уже решил, как ответить на подобный теракт.

Уже сегодня, 2 февраля, The Wall Street Journal сообщило о том, что США нанесут удары по объектам Ирана в Сирии и Ираке на этих выходных (3-4 февраля).