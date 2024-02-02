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США в ближайшие дни начнут удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, - WSJ

Пятница 02 февраля 2024 16:58
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США в ближайшие дни начнут удары по иранским объектам в Ираке и Сирии, - WSJ Иллюстративное фото: США в ближайшие дни начнут удары по иранским объектам в Ираке и Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки в эти выходные (3-4 февраля) начнут наносить удары по иранским целям, которые находятся на территории Ирака и Сирии. Так США ответят на гибель своих военных из-за атаки на базу в Иордании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию неназванные источники, целью ударов США станет иранский контингент и объекты.

Также собеседники WSJ подчеркивают, что ответ будет “многоуровневым” - он будет включать не только удары, но и шаги, которые дадут Тегерану понять, что Вашингтон не хочет эскалации.

Неназванные американские чиновники заявили, что цель такого ответа - заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений на всем Ближнем Востоке, пока идут переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Издание также пишет, что Иран отвергает свою причастность к удару по американской базе в Иордании. Тегеран угрожает нанести ответные удары, если США атакуют иранскую территорию или контингент.

Атака на американскую базу

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что в Иордании при помощи дрона атаковали военную базу США. В результате этого трое военных погибли и еще десятки получили ранения.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Иран причастен к атаке, поскольку по военным ударили иранским оружием.

Глава американского государства отметил, что он уже решил, как ответить на подобный удар.

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