Іранські журналісти опинилися під тиском влади через публікації про збиття літака МАУ, - RSF

Фото: місце падіння літака МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

"Репортери без кордонів" зазначають, що іранська преса наразі публікує лише вигідну для влади інформацію

В Ірані десятки журналістів опинилися під тиском влади країни після того, як біля Тегерану був збитий пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомила міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF).

Зазначається, що журналістів почали викликати на допити, проводити у них обшуки та примушувати закрити їх акаунти в соціальних мережах. Також низка медійників отримували погрози.

"Репортери без кордонів" зазначають, що починаючи з 6 лютого, щонайменше 21 журналіста в Ірані викликали й допитували співробітники розвідки, які працюють на елітний Корпус вартових ісламської революції або Міністерство розвідки.

Співробітники іранської розвідки, за даними RSF, після збиття літака МАУ прийшли обшукувати будинки і офіси окремих журналістів. Під час обшуків силовики забрали комп’ютери, мобільні телефони, книги, документи та рукописи.

Наразі жоден з журналістів не заарештований, але окремих з них роботодавці попередили, що їм варто бути обережними у висловлюваннях у соціальних мережах. Деяким журналістам навіть довелося позакривати свої акаунти у соцмережах Instagram, Twitter та Facebook, або ж припинити публікувати на цих платформах будь-які висловлювання.

Як зазначають "Репортери...", тиск журналісти відчули після того, як наважилися відмовитися публікувати заяви держави, котрі, на думку журналістів, були неправдивими.

Коли Тегеран офіційно зізнався у збитті українського пасажирського літака, у країні почалися протести, які були розігнані силою. Після цього на ЗМІ було посилено тиск - влада заборонила публікувати усе, що "не відповідає лінії уряду".

Наразі 80 іранських журналістів підготували спільну заяву, у якій висловивши жаль з приводу того, що вони розповсюджували "державну брехню" про літак МАУ.

"Усі газети, за погодженням з державним радіо і телебаченням, не маючи будь-якого незалежного розслідування, повторили цю велику брехню, а потім зазнали зневаги, коли на світ з’явилася правда, - сказано у заяві медійників.

За даними "Репортерів без кордонів", Іран посідає 170 місце із 180 країн світу у Всесвітньому індексі свободи преси RSF за 2019 рік.

Нагадаємо, нещодавно генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що тричі особисто звертався до генпрокурора Ірану щодо розслідування катастрофи українського літака. Однак комунакації не відбулося.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський раніше розповів, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію на 80 тис. доларів. За його словами, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися їх збільшення.