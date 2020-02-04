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Іран після витоку диспетчерських переговорів продовжить розслідування авіакатастрофи з іншими країнами

Новини » Політика     04.02.2020 - 20:53
Іран після витоку диспетчерських переговорів продовжить розслідування авіакатастрофи з іншими країнами
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Іран закликає всі сторони уникати політизації питання

Іран після витоку переговорів диспетчерів продовжить, як і раніше працювати з іншими країнами по авіакатастрофі українського літака МАУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Іран також закликав всі сторони уникати політизації питання.

"Витік аудіозапису пілота, що розмовляє з диспетчерами в Тегерані, показує, що Іран відразу зрозумів, що збив український авіалайнер минулого місяця, незважаючи на те, що кілька днів тому це заперечував", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Канада закликала Іран як можна швидше розшифрувати "чорні ящики" зі збитого літака МАУ.

Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який іранські військові збили, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Пізніше французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифровка бортових самописців відбуватиметься в Україні.

Також РБК-Україна писало, що після публікації іранських переговорів диспетчерів щодо авіакатастрофи Іран припинив ділитися з Україною доказами. За словами голови відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасана Резайефара, витік записів іранських переговорів диспетчерів в українські ЗМІ вплине на співпрацю з Києвом по авіакатастрофі МАУ.

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