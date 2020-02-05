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Офіс генпрокурора не встановив комунікацію із правоохоронцями Ірану

Новини » Політика     05.02.2020 - 16:08
Офіс генпрокурора не встановив комунікацію із правоохоронцями Ірану
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рябошапка тричі особисто звертався до генпрокурора Ірану

Офіс генерального прокурора не зміг встановити пряму комунікацію з правоохоронцями Ірану. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рябошапки, він тричі особисто звертався до генпрокурора Ірану.

"З того, що можна оприлюднити. Я особисто тричі звернувся до генерального прокурора Ірану із запитами про надання міжнародно-правової допомоги. Зокрема, ми просили надати окрім тих доказів, які необхідні слідству, докази, на підставі яких затримано осіб в Ірані. Була інформація нещодавно, що за вчинення цього злочину в Ірані затримано трьох чи чотирьох осіб, які зараз перебувають у місцях попереднього ув’язнення. На жаль, такої прямої комунікації із правоохоронними органами Ірану поки що немає. Думаю, де ми можемо досягти успіху, - це дипломатичні шляхи", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, публікація у ЗМІ переговорів диспетчерів по авіакатастрофі в Ірані негативно вплине на співпрацю з українською стороною, про що попередив глава відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський раніше розповів, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію на 80 тис. доларів. За його словами, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися їх збільшення.

Підкреслимо, 4 лютого Іран запевнив, що після витоку переговорів диспетчерів продовжить, як і раніше, працювати з іншими країнами по авіакатастрофі українського літака МАУ. Іран також закликав всі сторони уникати політизації питання.

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