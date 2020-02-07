Иранские журналисты оказались под давлением властей из-за публикаций о сбитом самолете МАУ, - RSF

Фото: место падения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

"Репортеры без границ" отмечают, что иранская пресса сейчас публикует только выгодное для власти информацию

В Иране десятки журналистов оказались под давлением властей страны после того, как возле Тегерана был сбит пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF).

Отмечается, что журналистов начали вызывать на допросы, проводить у них обыски и заставлять закрыть их аккаунты в социальных сетях. Также ряд медийщиков получали угрозы.

"Репортеры без границ" отмечают, что начиная с 6 февраля, минимум 21 журналиста в Иране вызывали и допрашивали сотрудники разведки, которые работают на элитный Корпус стражей исламской революции или Министерство разведки.

Сотрудники иранской разведки, по данным RSF, после сбития самолета МАУ пришли обыскивать дома и офисы отдельных журналистов. Во время обысков силовики забрали компьютеры, мобильные телефоны, книги, документы и рукописи.

Сейчас ни один из журналистов не арестован, но отдельных из них работодатели предупредили, что им стоит быть осторожными в высказываниях в социальных сетях. Некоторым журналистам даже пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook, или же прекратить публиковать на этих платформах любые высказывания.

Как отмечают "Репортеры...", давление журналисты почувствовали после того, как решились отказаться публиковать заявления государства, которые, по словам журналистов, были ложными.

Когда Тегеран официально признался в сбитии украинского пассажирского самолета, в стране начались протесты, которые были разогнаны силой. После этого в отношении СМИ усилили давление - власть запретила публиковать все, что "не соответствует линии правительства".

Сейчас 80 иранских журналистов подготовили совместное заявление, в котором выражает сожаление по поводу того, что они распространяли "государственную ложь" о самолет МАУ.

"Все газеты, по согласованию с государственным радио и телевидением, не имея какого-либо независимого расследования, повторили эту большую ложь, а потом претерпели пренебрежение, когда на свет появилась правда, - сказано в заявлении медийщиков.

По данным "Репортеров без границ", Иран - занимает 170 место из 180 стран мира во Всемирном индексе свободы прессы RSF по 2019 год.

Напомним, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что трижды лично обращался к генпрокурору Ирана относительно расследования катастрофы украинского самолета. Однако комунакации не произошло.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский ранее рассказал, что Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию на 80 тыс. долларов. По его словам, эти сумм недостаточно и Киев будет добиваться их увеличения.