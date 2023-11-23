В Израиле заявили, что после перемирия боевые действия против ХАМАСа продлятся еще два месяца
Израиль усилит свои боевые действия против ХАМАС после короткого перемирия. ЦАХАЛ планирует воевать не менее двух месяцев.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"То, что вы увидите в ближайшие дни, это сначала освобождение заложников. Эта передышка будет короткой", - рассказал Галант.
Военным он заявил, что во время перерыва в боевых действиях необходимо подготовиться, пополнить запасы оружия и подготовиться к продолжению.
"Продолжение следует, потому что нам нужно завершить победу и создать толчок для следующих групп заложников, которые вернутся только в результате давления", - говорит он.
Он также заявил, что даже после завершения периода интенсивных боев "будет много операций, в которых "Шайетет 13" будет чем заняться, пока не прекратится военная угроза со стороны сектора Газа, и мы будем иметь свободу действий, чтобы делать то, что мы хотим". хочу в любой момент".
Война в Израиль
В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.
Бойцы ЦАХАЛА добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.
В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.
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