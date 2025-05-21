Хакеры взломали мессенджер чиновников Белого дома и Секретной службы, - Reuters

По данным СМИ, этим приложением пользовались среди них сотрудники Белого дома, дипломатических служб, таможни и Секретной службы. Его также использовал Майк Уолтц.

Вероятно, хакер смог перехватить сообщения от большего количества должностных лиц США, чем сообщалось ранее. Как пишет Reuters, этот случай делает инцидент достаточно серьезным и усиливает опасения относительно защиты данных в администрации президента США Дональда Трампа.

Reuters обнаружило в слитых данных более 60 различных правительственных пользователей мессенджера TeleMessage. В слитых материалах содержались сообщения от работников служб чрезвычайных ситуаций, таможни, дипломатических учреждений США, а также по меньшей мере одного сотрудника Белого дома и представителей Секретной службы. Сообщения, которые получило Reuters, охватывали примерно один день и заканчивались 4 мая, причем многие из них были отрывочными или неполными.

Отмечается, что Reuters не удалось проверить все содержимое утечки данных из TeleMessage. Несмотря на это известно, что более чем в шести случаях телефонные номера в утечке действительно принадлежали конкретным людям. Также известно, что один из пользователей - это человек, который подавал заявку на помощь в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Этот человек подтвердил, что его сообщение настоящее.

Пока неизвестно, как именно каждое из учреждений использовало TeleMessage. Анализ сообщений не обнаружил ничего, что можно было бы считать явно конфиденциальным, и не нашел сообщений от Уолтца или других министров.

Reuters пишет, что некоторые сообщения касались планирования поездок высокопоставленных чиновников. Например, одна группа в Signal под названием POTUS ROME-VATICAN PRESS GC, вероятно, касалась организации мероприятия в Ватикане. Другая - поездки американских чиновников в Иорданию. Белый дом заявил, что знает о кибератаке, но не прокомментировал, использовали ли они эту платформу.