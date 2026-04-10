Иранская экономика держится на криптовалюте: WSJ выяснил, какая монета самая популярная

Иранские власти официально подтвердили намерение собирать пошлину с нефтяных танкеров исключительно в цифровой валюте. Это решение приоткрыло завесу над теневой криптоэкономикой страны, объем которой уже достиг 7,8 миллиарда долларов.

Тегеран установил четкий тариф за право прохода через Ормузский пролив. Каждый танкер должен заплатить 1 доллар в "крипте" за каждый баррель нефти на борту. Именно использование криптовалюты позволяет режиму избегать финансового мониторинга. Деньги невозможно отследить или конфисковать.

Представитель Профсоюза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни подтвердил эти намерения. По его словам, Иран хочет получать платежи в криптовалюте, чтобы гарантировать, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций.

Государство в смартфоне: как КСИР использует криптосчета

Криптоэкосистема Ирана стремительно выросла на фоне международной изоляции. Ключевым игроком на этом рынке стал Корпус стражей исламской революции (КСИР) и эта военизированная структура контролирует более половины всей криптоактивности страны. Они используют государственные энергоресурсы для майнинга биткоинов. Цифровые деньги тратят на закупку оружия и товаров в обход запретов.

"В любой всесторонне санкционированной юрисдикции криптовалюта полезна. Осуществлять трансграничные сделки и расчеты очень легко. Это быстро. К ней относительно легко получить доступ, учитывая динамичную крипто-атмосферу в Иране", - заявила изданию старший аналитик разведки Chainalysis Кейтлин Мартин.

Спасательный круг для обычных иранцев

Криптовалюта стала выходом не только для властей. Обычные граждане спасают свои сбережения от гиперинфляции. Национальная валюта, риал, продолжает стремительное падение.

Иранцы массово покупают Tether - стейблкоин, привязанный к доллару. Это напоминает ситуацию в Венесуэле. Там цифровые активы также служат альтернативой обесцененным деньгам.

Крупнейшая местная биржа Nobitex имеет более 11 миллионов пользователей. Во время авиаударов в конце февраля люди панически выводили средства. За считанные минуты отток с биржи достиг более 10 миллионов долларов.

Технический тупик для перевозчиков

Несмотря на решимость Тегерана, судоходные компании оказались в затруднительном положении. Купить и передать большие партии токенов в сжатые сроки почти невозможно. Это создает огромные операционные препятствия.

Кроме того, владельцы танкеров нервничают из-за рисков безопасного хранения цифровых активов. Юридические преграды для официальных перевозчиков тоже влияет на расчеты.

Борьба США с криптоинфраструктурой Тегерана

Вашингтон пытается перекрыть эти каналы. Американские регуляторы уже атаковали цифровую сеть Ирана. Под санкции попали две британские биржи - Zedcex и Zedxion.

Эти площадки помогли КСИР провести транзакции на сумму около 1 миллиарда долларов. Министерство финансов США обещает усилить давление и Белый дом рассматривает криптоплатежи за нефть как прямой вызов доминированию доллара.