В Кувейте заявили об отражении атак "вражеских дронов" на фоне перемирия с Ираном

22:24 09.04.2026 Чт
На второй день перемирия между Ираном и США союзник Америки снова под атакой
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: кувейтская ПВО отражает атаки неизвестных дронов (Getty Images)

В Кувейте вечером 9 апреля заявили о том, что отражают атаки "вражеских дронов". Заявление прозвучало на фоне перемирия между Ираном и США, объявленного 8 апреля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Times of Cuwait.

В частности министерство обороны Кувейта вечером 9 апреля подтвердило, что противовоздушная оборона сейчас "реагирует на вражеские беспилотники", которые залетели на территорию страны.

Пока точно неизвестны подробности, хотя представитель министерства уже заявил, что атаки дронов были направлены на "некоторые жизненно важные объекты". Кому принадлежат упомянутые в релизе "вражеские дроны", пока не называется.

Вооруженные силы Кувейта продолжают поддерживать высокую готовность на случай необходимости отражения новых атак, сообщалось ранее в пресс-релизах министерства обороны страны. Всего с начала операции против Ирана над Кувейтом перехватили 793 ракеты и дроны Ирана.

Отметим, что в ночь на 8 апреля Соединенные Штаты решили отложить удары по Ирану и согласились на двухнедельное прекращение огня. Одним из условий стало то, что Иран пообещал временно открыть Ормузский пролив для судоходства.

Однако несмотря на все договоренности Иран ударил по союзникам Штатов через считанные часы после объявления двухнедельного перемирия. Вечером 8 апреля об обстрелах своей территории сообщали ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой