В Иране признались в сотрудничестве с Кремлем и Пекином: хотят предотвратить санкции ЕС
Иран сотрудничает с Россией и Китаем, чтобы предотвратить возобновление санкций европейских стран из-за возобновления иранской ядерной программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.
Заявление о сотрудничестве с Россией и Китаем сделалминистр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он признался, что сотрудничество трёх режимов направлено на то, чтобы предотвратить возобновление санкций со стороны Великобритании, Франции и Германии в ситуации, когда Иран начнёт возобновлять свою ядерную программу.
"Мы попытаемся предотвратить это. Мы работаем с Китаем и Россией, чтобы остановить это. Если это не сработает, и они это применят, у нас есть инструменты для реагирования. Мы обсудим их в надлежащее время", - заверил Арагчи.
Глава МИД Ирана не стал вдаваться в подробности, каким образом российский, иранский и китайский режимы собираются предотвратить восстановление европейских санкций.
Отметим, что 13 августа министры иностранных дел "Евротройки", в которую входят Германия, Франция и Великобритания, обратились в ООН с письмом, в котором сообщили о готовности возобновить санкции против Ирана. Ограничения, снятые более 10 лет назад, снова планируется ввести, если до конца августа не будет найдено решение по ядерной программе Тегерана.
Ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб после того, как США атаковали три ядерных объекта - Фордо, Натанз и Исфахан. Для этого они использовали специальные противобункерные бомбы, поскольку Иран спрятал свои ядерные объекты глубоко под землей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после атаки ядерная программа Ирана была уничтожена. Но СМИ писали, что Иран успел вывезти оттуда обогащенный уран, который необходим для создания ядерного оружия. Таким образом, теоретически Тегеран способен перезапустить ядерную программу.