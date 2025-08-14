В Иране признались в сотрудничестве с Кремлем и Пекином: хотят предотвратить санкции ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

Заявление о сотрудничестве с Россией и Китаем сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он признался, что сотрудничество трёх режимов направлено на то, чтобы предотвратить возобновление санкций со стороны Великобритании, Франции и Германии в ситуации, когда Иран начнёт возобновлять свою ядерную программу.

"Мы попытаемся предотвратить это. Мы работаем с Китаем и Россией, чтобы остановить это. Если это не сработает, и они это применят, у нас есть инструменты для реагирования. Мы обсудим их в надлежащее время", - заверил Арагчи.

Глава МИД Ирана не стал вдаваться в подробности, каким образом российский, иранский и китайский режимы собираются предотвратить восстановление европейских санкций.