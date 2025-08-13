Страны "Евротройки" готовы возобновить санкции против Ирана: названо главное условие

Министры иностранных дел "Евротройки", в которую входят Германия, Франция и Великобритания, обратились в ООН с письмом, в котором сообщили о готовности возобновить санкции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ключевое условие для возобновления санкций - это нежелание правительства Ирана принимать меры для возобновления переговорного процесса по своей ядерной программе. Главы МИД также напомнили, что Иран может вернуться за стол переговоров по своей ядерной программе до конца августа. "Мы ясно дали понять, что если Иран не захочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, страны "Евротройки" готовы запустить механизм возвращения санкций", - говорится в письме министров.